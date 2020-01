Neues Polizeiboot getauft: Im vierten Versuch

Düsseldorf (dpa/lnw) - Erst im vierten Versuch zerplatzte die Flasche am Rumpf: Duisburgs Polizeipräsidentin Elke Bartels hat in Düsseldorf ein neues Boot der Wasserschutzpolizei getauft. Das Boot mit dem Namen «WSP 12» ist 17 Meter lang, 50 Stundenkilometer schnell und hat 1,5 Millionen Euro gekostet, berichtete das NRW-Innenministerium am Montag. Die Schiffstaufe fand im Beisein von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) auf der Messe «boot» in Düsseldorf statt.

Von dpa