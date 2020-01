Wuppertal (dpa/lnw) - Die Bahnstrecke über Wuppertal wird wegen Bauarbeiten am übernächsten Wochenende für den gesamten Bahnverkehr voll gesperrt. Die Sperrung beginne am Freitag (31. Januar) um 23 Uhr und ende am Montagmorgen (3. Februar) um 4 Uhr, teilten die Bahnunternehmen, die die Strecke befahren, am Montag mit.

Von dpa