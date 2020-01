RWE: Hambacher Forst bleibt erhalten

Essen (dpa/lnw) - Der Energiekonzern RWE widerspricht Berichten über eine Gefährdung des Hambacher Forsts durch den geplanten Braunkohleabbau am Tagebau Hambach. Die RWE-Pressestelle schrieb am Montag auf Twitter. «Der #HambacherForst wird erhalten, aber nicht in einer Insellage.» NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) drängte den Energiekonzern, rasch Klarheit über seine Pläne zu schaffen. Dabei müsse RWE auch die Belange von Bürgern, Kommunen und Region berücksichtigen. So müsse der für den Wald wichtige Wasserhaushalt gesichert werden.

Von dpa