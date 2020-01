Nach Aus in Nürnberg: WTA-Turnier zieht ins Rheinland

Nürnberg/Köln (dpa) - Das zuletzt in Nürnberg ausgetragene WTA-Tennisturnier soll ins Rheinland ziehen. Eine Lizenzgesellschaft um den früheren Kölner-Haie-Manager Oliver Müller hat nach eigenen Angaben die Lizenz für das Damen-Turnier erworben. Die Veranstaltung soll erstmals 2021 in der Woche vor den French Open im Mai ausgetragen werden. Einen Standort gebe es noch nicht, hieß es in einer Mitteilung. Es kämen einige Austragungsorte im Rheinland in Frage.

Von dpa