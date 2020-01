Veltins gewinnt Marktanteile im schrumpfenden Biermarkt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Privatbrauerei Veltins hat gegen den rückläufigen Trend im schrumpfenden deutschen Biermarkt einen erneut Rekordabsatz erzielt. Der Ausstoß des sauerländischen Unternehmens stieg 2019 um 1,2 Prozent auf 3,05 Millionen Hektoliter. Der Umsatz nahm stärker um 2 Prozent auf 359 Millionen Euro zu. «Wir zählen zu den wenigen Brauereien mit einem Wachstum in der Stammmarke«, sagte der Vertriebs-Geschäftsführer Volker Kuhl am Dienstag in Düsseldorf zur Entwicklung des Hauptproduktes Pils. Bei Bierspezialitäten legte die Brauerei mit der vor sechs Jahren aufgebauten und überregional vertriebenen Marke Grevensteiner um gut zehn Prozent zu. Im neuen Jahr will Veltins unter der neuen Marke Pülleken ein Helles etablieren.

Von dpa