Nach Crash: Bluttransporter mit Blaulicht überschlägt sich

Dortmund (dpa/lnw) - Ein Bluttransporter des Deutschen Roten Kreuzes hat sich auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn in Dortmund überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Der 62-jährige Fahrer sei am Montag gegen 16 Uhr auf einer Kreuzung mit dem Auto eines 18-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge soll der junge Mann das Einsatzfahrzeug übersehen haben. Beide Personen wurden teils schwer verletzt. Laut Feuerwehr haben sich zum Zeitpunkt des Unfalls allerdings keine Blutkonserven in dem Einsatzwagen befunden.

Von dpa