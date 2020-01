Fahrerin (20) flüchtet vor Polizei und hinterlässt Ölspur

Am Mittag entdeckten Spaziergänger schließlich das Auto mitten im Wald an der Stadtgrenze zu Balve, die Kennzeichen waren entfernt. Es hatte eine mehrere hundert Meter lange Ölspur auf dem Waldwirtschaftsweg hinterlassen, weil die Ölwanne aufgerissen war. Mit Hilfe der Feuerwehr und eines Spezialunternehmens musste verseuchtes Erdreich abgebaggert werden. Später meldeten sich der Halter des Wagens und seine Tochter. Sie räumte zunächst ein, das Auto in den Wald gefahren zu haben. Erst als die Polizei durch die Kennzeichenauswertung einen Bezug zur Verfolgungsfahrt herstellte, gab die 20-Jährige zu, auch in diesem Fall die Fahrerin gewesen zu sein.