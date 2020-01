Straßenbahn-Irrfahrt: Landesweite Änderung angeordnet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach der 6,5 Kilometer langen Irrfahrt einer Straßenbahn mit einem bewusstlosen Fahrer in Bonn hat die zuständige Aufsichtsbehörde landesweite Änderungen angeordnet. Die sogenannte Totmann-Schaltung müsse künftig vom Fahrer regelmäßig betätigt werden, kündigte die Bezirksregierung Düsseldorf am Dienstag an. Bisher musste sie permanent betätigt werden. Weil der bewusstlose Fahrer sie gedrückt hielt, war die Bahn mit Tempo 80 unkontrolliert durch die Nacht gerast.

Von dpa