Vorfall in Bonn führt zur Umrüstung von 1700 Straßenbahnen

Minutenlang und kilometerweit war eine Straßenbahn nachts in Bonn außer Kontrolle, weil der Fahrer bewusstlos war. Die 20 Insassen hatten sehr viel Glück. Damit sich so etwas nicht wiederholt, sollen nun alle 1700 Straßenbahnen in NRW umgerüstet werden.