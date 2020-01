Junge Kunst für Landtag: Leon Löwentraut übergibt Arbeit

Düsseldorf (dpa/lnw) - Leon Löwentraut (21) ist einer der jüngsten Künstler mit einer im Düsseldorfer Landtag ausgestellten Arbeit. Am 28. Januar werde ein eigens für das Parlament geschaffenes Bild übergeben, teilte der Landtag am Dienstag mit. Der Düsseldorfer Löwentraut malt großformatige, expressive Bilder und hat damit schon diverse Ausstellungen bestückt. Die Arbeit soll offiziell in die Kunstsammlung des NRW-Landtags aufgenommen und in der Wandelhalle ausgestellt werden. Im Landtag wird dauerhaft unter anderem ein großformatiges Nagelbild von Günther Uecker gezeigt.

Von dpa