Geseke (dpa) - Bei einem Kindergeburtstag im nordrhein-westfälischen Geseke nahe Paderborn ist eine 34-Jährige vor den Augen mehrerer Kinder von einem Traktor überrollt und getötet worden. Die Ursache des Unglücks vom Dienstagnachmittag war zunächst völlig unklar, wie die Polizei Soest mitteilte. Die Frau habe zu einer Gruppe von etwa 15 Gästen gehört, darunter wahrscheinlich sechs Kinder zwischen vier und sechs Jahren.

Die Gäste hätten an einem Weg außerhalb des Ortes um den Traktor herumgestanden, als sich das Fahrzeug plötzlich in Bewegung gesetzt und die Frau überrollt habe. Die 34-Jährige starb am Unfallort. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Gäste, vor allem um die Kinder. Ob die Frau die Mutter eines der Kinder war, blieb am Abend unklar. «Wir prüfen das derzeit noch», sagte ein Polizeisprecher.

Auch die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet und der Traktor sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nähere Angaben zur Ursache des Unfalls seien frühestens am Mittwochvormittag möglich, teilte die Polizei mit.

Schwere Unfälle mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen kommen immer wieder vor: Im Sommer 2019 gab es einen dramatischen Traktorunfall im bayerischen Balderschwang: Bei dem Unfall waren zwei Kinder aus dem Frontcontainer eines Traktors herausgeschleudert und überrollt worden. Bei einem Fest auf einem Spargelhof im Kreis Heinsberg bei Aachen wurden Mitte Mai 2019 acht Kinder verletzt, als der Anhänger eines Traktors umgekippte. Der Traktorfahrer hatte versucht, auf dem Hof zu wenden.