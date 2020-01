Auto brennt auf Autobahn

Erkrath (dpa/lnw) - Ein Auto hat mitten im Berufsverkehr am Mittwochmorgen auf der A46 zwischen Erkrath und dem Kreuz Hilden Feuer gefangen. Der Fahrer konnte seinen Wagen auf dem Seitenstreifen abstellen und unverletzt aussteigen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Brandursache sei ein technischer Defekt gewesen. Zu größeren Staus sei es durch den Vorfall nicht gekommen. Der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen meldete allerdings auf seinem Online-Verkehrsportal Verkehrsbehinderungen am Autobahnkreuz Hilden in Richtung Düsseldorf.

Von dpa