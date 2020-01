Köln (dpa/lnw) - Bürger in Köln können ihre Knöllchen bald einfach an Supermarktkassen begleichen. Der neue Service soll noch im Frühjahr 2020 eingeführt werden, wie die Stadt mitteilte. Es sei dann möglich, Bußgelder an einer von rund 12 000 teilnehmenden Filialen des Einzelhandels zusammen mit dem Einkauf zu bezahlen. Bislang ging das nur per Überweisung.

Von dpa