Zigaretten-Dieb zieht Beute in Mülltonne hinter sich her

Bocholt (dpa/lnw) - Ein Zigaretten-Dieb hat seine Beute in eine Mülltonne gefüllt und ist damit in ein Wohngebiet geflüchtet. Zuvor sei er in Bocholt bei Münster in einen Getränkemarkt eingebrochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Den Angaben der Ermittler zufolge handelte es sich bei der Beute um «eine größere Menge» Zigaretten. Zeugen beobachteten den Unbekannten in der Nacht auf Mittwoch, als er mit der 240-Liter Mülltonne hinter sich in das angrenzende Wohngebiet floh, so die Polizei, die nun nach dem Einbrecher sucht.

Von dpa