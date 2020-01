1. FC Köln: Höwedes, ein anderer Spieler oder gar keiner

Köln (dpa) - Im Bemühen um eine Verpflichtung von Fußball-Weltmeister Benedikt Höwedes gibt es vom 1. FC Köln noch kein Grünes Licht. «Wir müssen uns weiterhin in Geduld üben. Aber so langsam wird es wichtig, Klarheit zu bekommen», sagte der Sport-Geschäftsführer Horst Heldt am Donnerstag. «Wir haben Interesse und Benedikt kann es sich auch vorstellen», sagte Heldt.

Von dpa