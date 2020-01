Radfahrer mit Messer attackiert: Sechs Jahre Haft

Düsseldorf (dpa/lnw) - Weil er einen 72-Jährigen Radfahrer mit einem Messer und weitere Passanten mit einem Hammer attackiert hat, ist ein drogenabhängiger Düsseldorfer zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Landgericht sprach den 24-Jährigen am Mittwoch wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung schuldig. Außerdem ordnete es die Unterbringung des Mannes in einer Entzugsklinik des Maßregelvollzugs an.

Von dpa