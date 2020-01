Polizeieinsatz: Widerstand bei Inobhutnahme von Säugling

Dortmund (dpa/lnw) - Heftiger Widerstand einer Mutter bei einer Inobhutnahme ihres Neugeborenen durch das Jugendamt hat einen größeren Polizeieinsatz an der Dortmunder Kinderklinik ausgelöst. Die Polizei sei am Mittwoch mit starken Kräften vor Ort gewesen, habe die Situation aber mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften friedlich aufgelöst, teilte die Polizei Dortmund mit. Das SEK sei dazu gerufen worden, weil die 34-Jährige Mutter und ihr 25-jähriger Begleiter Drohungen ausgesprochen hätten, die Anlass zur Sorge gegeben hätten, der wenige Tage alte Säugling könne gefährdet werden. Die beiden wurden in Gewahrsam genommen.

Von dpa