Online-Glücksspiel: Expertin hält Limit für zu hoch

Hintergrund ist eine Neuregelung des deutschen Glücksspielmarktes, auf den sich am Mittwoch die Bundesländer geeinigt hatten. Demnach wird das Glücksspiel im Internet künftig erlaubt, aber an klare Regeln gebunden. So soll es neben dem monatlichen Einzahlungslimit auch eine Sperrdatei und eine zentrale neue Behörde geben.