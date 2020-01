Drohungen auch gegen Familie: Bürgermeister gibt auf

Kerpen (dpa/lnw) - Der Bürgermeister der rheinischen Stadt Kerpen, Dieter Spürck (CDU), will nach Drohungen auch gegen seine Kinder nicht erneut für das Amt kandidieren. Die zunehmende Verrohung in der Gesellschaft sei für ihn selbst ein tragbares Berufsrisiko, «aber nicht für meine Frau und meine Kinder», sagte er im Interview von «Kölner Stadt-Anzeiger» und «Kölnischer Rundschau» (Donnerstag). Für Nachfragen war Spürck am Donnerstag zunächst nicht erreichbar.

Von dpa