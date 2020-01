Schulen verschieben Wuhan-Besuche wegen Lungenkrankheit

Duisburg (dpa/lnw) - Wegen der neuartigen Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan verschieben Duisburger Schulen geplante Partnerschaftsbesuche. «Es gab Planungen für Besuche aus Wuhan in Duisburg. Dies wurde jetzt erstmal verschoben bis klar ist, wie es sich weiterentwickelt», sagte Stadtsprecherin Susanne Stölting am Donnerstag. Betroffen seien zwei Schulpartnerschaften von Grundschulen mit Schulen in Wuhan. Die Stadt unterhält seit 1982 eine Partnerschaft mit Wuhan. «Wir wünschen den Menschen in Wuhan alles Gute», sagte Stölting weiter.

Von dpa