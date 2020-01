Bombenentschärfung in Köln am Nachmittag

Köln (dpa/lnw) - In Köln sind am Donnerstagmittag die Evakuierungsmaßnahmen vor einer geplanten Bombenentschärfung abgeschlossen worden. Der Kampfmittelräumdienst werde am Nachmittag mit der Entschärfung beginnen, teilte die Stadt mit. Die Entschärfung werde in diesem Fall aber circa 60 Minuten in Anspruch nehmen.