Grippewelle hat begonnen: Fallzahlen steigen allmählich

Bochum (dpa/lnw) - Die Grippefälle steigen in Nordrhein-Westfalen allmählich an. Laut dem wöchentlichen Influenza-Saisonbericht des Landeszentrums Gesundheit wurden in der dritten Kalenderwoche 583 Fälle gemeldet nach 514 in der zweiten und 274 Fälle in der ersten Kalenderwoche 2020. «Die Zahlen gehen immer weiter ein Stück nach oben», sagte eine Sprecherin. Bislang sei es keine besonders heftige Saison. Wie diese sich weiterentwickele, könne derzeit noch nicht prognostiziert werden. Seit dem Beginn der Grippesaison in der 40. Kalenderwoche 2019 wurden in NRW insgesamt knapp 2000 Fälle gemeldet.

Von dpa