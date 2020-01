Raubüberfall auf Supermarkt: Bewaffneter Täter flüchtig

Sassenberg (dpa/lnw) - Ein Mann hat in Sassenberg (Landkreis Warendorf) einen Supermarkt überfallen und eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Der bewaffnete Täter stürmte den Laden am Donnerstagabend, wie die Polizei mitteilte. Mit einer Pistole forderte er von einer Angestellten Bargeld. Der Mann war in der Nacht noch auf der Flucht. Er soll etwa 160 bis 170 Zentimeter groß sein.

Von dpa