Neues Affenhaus beschlossen: Krefelder Zoo plant Neubau

Krefeld (dpa/lnw) - Der Krefelder Zoo will zügig mit der Planung eines neuen Affenhauses beginnen. «Wir wollen noch in diesem Jahr Besuche in Zoos machen, die sich durch ihre innovative und vorbildliche Menschenaffenhaltung auszeichnen», sagte eine Sprecherin am Freitag. Das bisherige Affenhaus auf dem Zoogelände war in der Nacht zu Neujahr abgebrannt, acht Menschenaffen starben. Am Mittwoch hatte der Aufsichtsrat den Neubau eines Affenhauses beschlossen.

Von dpa