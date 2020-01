Entführung auf offener Straße: Zeugen schauten bloß zu

Hagen (dpa/lnw) - Ein 22-Jähriger ist in Hagen vor den Augen mehrerer Zeugen auf offener Straße misshandelt und entführt worden - offenbar ohne Hilfe zu bekommen. Es sei «erschreckend», dass bei dem Vorfall vor einer Spielhalle niemand eingegriffen oder die Polizei verständigt habe, teilten die Beamten am Freitag mit. Auf Videomaterial von Überwachungskameras sei zu sehen, wie der 22-Jährige in den Schwitzkasten genommen und bis zur Ohnmacht gewürgt worden sei. Bewusstlos wurde das Opfer dann von mehreren Personen in ein Auto gehievt und weggefahren.

Von dpa