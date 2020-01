Ja zum Tarifvertrag: Streik bei Eurobahn endgültig beendet

Bei der Urabstimmung hätten 97 Prozent der Teilnehmer Ja zum Verhandlungsergebnis gesagt, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Die Beschäftigten erhalten unter anderem eine Lohnerhöhung in zwei Schritten von insgesamt 5,2 Prozent. Einen Teil der Erhöhung können sie auch in Urlaub oder eine Arbeitszeitverkürzung umwandeln lassen. Zudem wird die betriebliche Altersvorsorge erhöht.

EVG-Mitglieder hatten bei der Eurobahn rund fünf Wochen lang gestreikt. Beeinträchtigungen im Zugverkehr gibt es aber weiterhin. Es werde wohl noch bis in den April hinein dauern, bis alle in den vergangenen Wochen nicht gewarteten oder reparierten Züge wieder eingesetzt werden könnten, hatte eine Eurobahnsprecherin gesagt. Zuletzt hatte das Unternehmen verkündet, bereits im Januar wieder im Normaltakt zu fahren .