Einbrecher stehlen 400-Kilo-Tresor aus Handyladen

Kerpen (dpa/lnw) - Da hatten die Täter schwer zu schleppen: Einen 400-Kilo-Tresor mitsamt Handys, weiteren Geräten und Bargeld haben Einbrecher aus einem Mobilfunkladen in Kerpen (Rhein-Erft-Kreis) gestohlen. Die Täter sollen in das Geschäft eingebrochen sein, den Tresor nach draußen geschleift und vermutlich in ein Auto geladen haben, teilte die Polizei mit. Weitere Details seien nicht bekannt.

Von dpa