«Unglaubliche Provokation»: Demo gegen Kohlekraftwerk

Datteln (dpa/lnw) - In Datteln demonstrieren mehrere Hundert Menschen gegen die Inbetriebnahme des dortigen Steinkohlekraftwerks. Aufgerufen zu der Demonstration unter dem Motto «Datteln 4? Nicht mit mir!» haben Aktivisten von Fridays for Future sowie anderen Organisationen. Die Polizei sprach am Freitagmittag von etwa 350 Teilnehmern. Nach einer Kundgebung in der Innenstadt wollen die Demonstranten zum Kraftwerksgelände am Dortmund-Ems-Kanal ziehen.

Von dpa