Trotz Eigentor beim Debüt: Kastenmeier bleibt im Fortuna-Tor

Düsseldorf (dpa) - Trotz seines Eigentors beim Bundesliga-Debüt in der Vorwoche wird Florian Kastenmeier auch im Auswärts-Spiel bei Bayer Leverkusen am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) das Tor von Fortuna Düsseldorf hüten. «Da gab es keine Diskussion, und da habe ich auch keine einzige Sekunde darüber nachgedacht», sagte Trainer Friedhelm Funkel am Freitag: «Er hat über 90 Minuten eine tadellose Leistung gezeigt, und hat nur in einem Moment gepatzt. Aber ich nehme ihn deshalb nicht raus. Das mache ich nicht.»

Von dpa