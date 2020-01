Kölner Haie verpflichten früheren NHL-Stürmer Fontaine

Köln (dpa) - Die Kölner Haie haben nach neun Niederlagen in Serie für den Kampf um die Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) noch einmal personell nachgelegt. Die Rheinländer verpflichteten den früheren NHL-Stürmer Justin Fontaine. Der 32 Jahre alte Kanadier erhält einen Vertrag bis zum Saisonende und könnte vorbehaltlich eines erfolgreichen Medizin-Checks schon am Dienstag gegen Nürnberg erstmals zum Kader gehören. Das teilten die Haie am Freitag mit. In der nordamerikanischen Profiliga erzielte Fontaine in 216 Spielen für Minnesota Wild 29 Tore und bereitete 43 Treffer vor.

Von dpa