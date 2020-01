Ludwiggalerie Oberhausen zeigt Karikaturen von Jacques Tilly

Die Karikaturen im Megaformat sprächen eine allgemeinverständliche Sprache, «die auch in Thailand oder in arabischen Staaten in der Lage ist, humorvoll auf die Missstände der Welt hinzuweisen», so das Museum. Es handele sich um die erste Museumspräsentation des Satirikers überhaupt. Die Ausstellung im Kleinen Schloss ist bis zum 14. Juni zu sehen. Die Laudatio zur Ausstellungseröffnung hält der Comic-Zeichner Ralf König.