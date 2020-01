45 Lifte laufen: Sauerland hofft auf echten Schnee

Winterberg (dpa/lnw) - Ski und Rodel gut im Sauerland: Bei Schneehöhen von 20 bis 50 Zentimetern erfreuten sich viele Menschen am Samstag am Wintersport - allerdings ausschließlich auf technisch erzeugtem Schnee. Die Beschneiungsanlagen hätten die vergangenen frostigen Nächte genutzt, um Abfahrtspisten und Rodelhänge zu produzieren, sagte Susanne Schulten, Sprecherin der Wintersport-Arena Sauerland. 45 Lifte waren in Betrieb. Teilweise gab es zum Skispaß sogar Sonnenschein.

Von dpa