Auto prallt gegen Baum: 18-jähriger Fahrer stirbt

Isselburg (dpa/lnw) - Nach dem Zusammenprall seines Wagens mit einem Baum ist ein 18 Jahre alter Autofahrer im Kreis Borken an seinen Verletzungen gestorben. Aus noch ungeklärter Ursache sei das Auto am Samstagabend in Isselburg von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Bei der Kollision mit dem Baum zog sich der junge Mann schwerste Verletzungen zu. Er starb im Krankenhaus.

Von dpa