Duisburg punktet im Spitzenspiel nach Rückstand

Duisburg (dpa/lnw) - Den Rückstand ausgeglichen, den Vorsprung zum ärgsten Verfolger gehalten und die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga behauptet: Der MSV Duisburg sieht sich auf dem angepeilten Weg zurück in die 2. Liga im Soll. «Wir haben wieder gezeigt, dass wir in schwierigen Situationen nie aufstecken. Wir geben immer Gas und ich hoffe, dass das am Ende belohnt wird», sagte MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp nach dem 1:1 des Spitzenreiters (40 Punkte) im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten FC Ingolstadt (38) am Samstag. «Wir nehmen den Punkt als Minimalziel sehr gerne mit», meinte Duisburgers Coach Torsten Lieberknecht.

Von dpa