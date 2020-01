Kirche und Politik: Verantwortung nach Auschwitz ernstnehmen

Düsseldorf (dpa/lnw) - 75 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz haben sich Vertreter von Kirche, Politik und Gesellschaft in NRW besorgt über zunehmende Judenfeindlichkeit und die Diskriminierung Andersdenkender gezeigt. Die Erfahrung des Holocaust lehre, «dass wir bereits den Anfängen wehren müssen und nie wieder zulassen dürfen, dass in unserer Gesellschaft Minderheiten aufgrund von Religion, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung oder sonstigen Merkmalen diskriminiert werden», heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung.

Von dpa