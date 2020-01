Havertz überließ Alario den Elfmeter

Leverkusen (dpa) - Fußballnationalspieler Kai Havertz hat in der Winterpause offenbar seine Form wiedergefunden - und nun auch durch eine kollegiale Aktion für Aufsehen gesorgt. Seit Saisonbeginn ist der 20-Jährige von Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz als Elfmeter-Schütze bestimmt. Doch als es am 19. Bundesliga-Spieltag endlich den ersten Strafstoß für Bayer in dieser Saison gab, überließ der Jungstar dem eingewechselten und auch sonst meist auf der Bank sitzenden Stürmer Lucas Alario den Ball.

Von dpa