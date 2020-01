Dortmund (dpa/lnw) - Ein 24-jähriger Afghane soll im Juli 2019 in Dortmund seine Ehefrau erstochen haben. Seit Montag wird dem Angeklagten vor dem Dortmunder Schwurgericht der Prozess gemacht. Die Anklage lautet auf Totschlag. Laut Staatsanwaltschaft ist das Opfer an den Folgen von 76 Messerstichen verstorben. Die Leiche war später in einem Koffer gefunden worden, der in der Nähe eines Dortmunder S-Bahnhofs abgestellt worden war. Zu Prozessbeginn erklärte der 24-Jährige, dass er sich zu den Vorwürfen nicht äußern wolle. Vor der Bluttat soll es zu einem heftigen Streit gekommen sein.