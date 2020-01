20-Jähriger in Uniform gibt sich mit Waffe als Polizist aus

Demnach war der 20-Jährige am Samstagabend Bahnmitarbeitern in dem Zug in Richtung Hagen aufgefallen. Ihnen sei der vermeintliche Polizist merkwürdig vorgekommen, zudem habe er keinen Dienstausweis vorzeigen können. In Hagen überprüfte dann die echte Bundespolizei den Mann.

Der 20-Jährige habe angegeben, dass er gerne bei der Polizei arbeiten würde und zudem Uniformen liebe. «Er wurde daraufhin über den Straftatbestand der Amtsanmaßung aufgeklärt und seine «Ausrüstung» wurde sichergestellt», erklärte die Polizei. Gegen den jungen Mann sei zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet worden. «In bürgerlicher Kleidung durfte er später die Wache verlassen.»