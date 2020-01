Alte Silvesterböller gezündet: Zwei Verletzte in NRW

Bochum (dpa/lnw) - Fast einen Monat nach Silvester haben sich in NRW zwei Menschen beim Zündeln mit übrig gebliebenen Böllern verletzt. In Bochum wurde ein Junge schwer verletzt. Der 13-Jährige hatte den Böller aus Resten von Silvesterfeuerwerk zusammengebaut und am Sonntag in Bochum zusammen mit einem Gleichaltrigen angezündet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Junge zog sich schwerste Handverletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sein Freund kam mit einem Knalltrauma ins Krankenhaus.

Von dpa