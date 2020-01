Torhüter Ratajczak wechselt von Paderborn nach Hannover

Paderborn (dpa) - Torhüter Michael Ratajczak wechselt vom Erstligisten SC Paderborn zu Hannover 96 in die Zweite Liga. Der 37 Jahre alte Torwart löste seinen Vertrag bei den Ostwestfalen auf, wie die Paderborner am Montag mitteilten. In Hannover erhält Ratajczak einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Die Niedersachsen reagieren mit der Verpflichtung auf die Verletzung von Neuzugang Martin Hansen, der sich kurz nach seiner Ankunft in Hannover verletzte und womöglich die komplette Rückrunde ausfällt. Ratajczak ist in Hannover als Nummer zwei hinter Ron-Robert Zieler vorgesehen.

Von dpa