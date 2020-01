Dortmund (dpa/lnw) - Beim Prozess um einen mutmaßlich geplanten Mordanschlag auf einen Dortmunder Lehrer haben die Richter zum Auftakt die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Der Schutz der jugendlichen Angeklagten überwiege das öffentliche Interesse, hieß es am Dienstag in dem Prozess am Dortmunder Landgericht. Den drei heute 17, 18 und 19 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, den Pädagogen im Mai 2019 in einen Hinterhalt am Lehrerparkplatz der Schule gelockt zu haben, um ihn mit Hämmern zu erschlagen. Dem Lehrer soll die Situation aber gleich merkwürdig vorgekommen sein, so dass er den Jugendlichen nicht den Rücken zukehrte.