Dortmund (dpa/lnw) - Weil sie versucht haben sollen, einen Lehrer zu ermorden, stehen drei Teenager in Dortmund vor Gericht. Die Angeklagten im Alter von 17, 18 und 19 Jahren hatten laut Staatsanwaltschaft geplant, den Pädagogen in einen Hinterhalt zu locken und dort mit Hämmern zu erschlagen. Zwei von ihnen waren im Mai 2019 Schüler an der Dortmunder Gesamtschule. Bei dem dritten Angeklagten handelt es sich um einen gemeinsamen Freund. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Trio versuchten Mord und Verabredung zu einem Verbrechen vor. Zur Tatausführung war es jedoch nicht gekommen, weil dem Lehrer die Situation im Vorfeld merkwürdig vorgekommen war. Das Verfahren findet am Landgericht in Dortmund statt.