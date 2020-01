Köln (dpa/lnw) - Ein Patient der Rheinischen Landesklinik in Köln-Merheim, den die Polizei per Öffentlichkeitsaufruf gesucht hatte, ist gefunden worden. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, trafen Beamte den Mann in der Nacht zum Dienstag um 0.45 Uhr am Kölner Hauptbahnhof an.

Von dpa