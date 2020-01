Einbrecher stehlen Schmuck - und Blockflöte

Bonn (dpa/lnw) - Einbrecher haben bei einem Wohnungseinbruch in Bonn unter anderem eine Blockflöte mitgenommen. Die bislang unbekannten Täter hätten am Montag im Stadtteil Bad Godesberg die Terrassentür der Wohnung aufgehebelt, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Zimmer seien dann gezielt durchsucht worden. Neben Schmuck erbeuteten die Einbrecher auch die Flöte und flüchteten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von dpa