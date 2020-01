GelreGroen erhält Milliarden-Auftrag für Autobahnprojekt

Essen (dpa) - Das Hochtief-Joint-Venture GelreGroen hat einen Auftrag für ein Autobahnprojekt im Wert von 1,2 Milliarden Euro in den Niederlanden an Land gezogen. GelreGroen, an dem Hochtief mit 40 Prozent beteiligt ist, werde in der Umgebung von Arnheim die A15 um zwölf Kilometer verlängern, teilte der MDax-Konzern am Dienstag in Essen mit. Zudem sollen die A12 und die A15 auf einer Strecke von 23 Kilometern durch neue Fahrspuren verbreitert werden. Die Arbeiten sollen noch vor Ende 2020 beginnen und der neue Abschnitt sowie die zusätzlichen Spuren bis Ende 2024 eröffnet werden.

Von dpa