RWTH Aachen empfiehlt: Aktuell keine Reisen nach China

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die RWTH Aachen empfiehlt ihren Studenten und Wissenschaftlern wegen des neuartigen Coronavirus, aktuell auf Reisen nach China zu verzichten. Darüber hinaus wollte die Uni nach Angaben einer Sprecherin am Dienstagnachmittag weitere Vorsichtsmaßnahmen beschließen. Von den insgesamt 45 000 Studenten an der RWTH seien derzeit 90 in China, über 2600 chinesische Studenten seien in Aachen. Eine chinesische Studentin, die in den vergangenen Tagen in die abgeriegelte Metropole Wuhan reisen wollte, habe ihr Flug-Ticket verfallen lassen müssen, weil sie dort nicht einreisen durfte.

