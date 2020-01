Im Hinspiel avancierte der 26-Jährige zum historischen Helden, nachdem er mit zwei Treffern beim 3:1-Erfolg großen Anteil am ersten Bundesligasieg des Aufsteigers hatte. «Auf das Hinspiel werde ich oft angesprochen, weil ich viele Dortmund-Fans als Freunde habe. Einige werden auch zum Spiel kommen. Ich habe 25 Eintrittskarten besorgt», sagte der Offensivspieler.

Und gerade gegen die Gelb-Schwarzen hatten sich die Köpenicker in den letzten Jahren immer ordentlich verkauft. Bei zwei Zweitrunden-Partien im DFB-Pokal 2016/17 und 2018/19 unterlagen die Berliner in Dortmund erst im Elfmeterschießen beziehungsweise in der Verlängerung. In der Bundesliga kam der Überraschungssieg gegen den damaligen Tabellenführer hinzu.

Bülter hofft, dass gegen den BVB am Samstag wieder etwas möglich ist. «Ich glaube schon, dass sie Respekt vor uns haben. Nicht nur wegen den direkten Spielen gegeneinander, sondern unserer ganzen Saison», sagte Bülter. Den zwei Toren gegen Dortmund ließ Bülter noch weitere zwei Treffer folgen, sodass er gemeinsam mit Marcus Ingvartsen hinter Torjäger Sebastian Andersson (acht Tore) der erfolgreichste Schütze des Teams ist.

Auch für das Rückspiel rechnet sich Bülter etwas aus: «Gegen starke Mannschaften haben wir immer gut ausgesehen. Für die zählt nur, dass sie das Spiel gewinnen. Das ist für uns auch eine Chance. Von uns erwartet keiner etwas. Wenn wir alles raushauen, können wir etwas mitnehmen.»