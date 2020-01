Nur 45 neue Windräder - NRW bundesweit auf Platz drei

Berlin (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr nur noch 45 neue Windräder mit einer Leistung von zusammen 151 Megawatt in Betrieb gegangen. Das ist nach Zahlen des Bundesverbands Windenergie (BWE) und der VDMA Power Systems der geringste Zubau seit Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr 2000. Auf dem Höhepunkt des Windkraftausbau im Jahr 2017 waren in NRW Anlagen mit einer Gesamtleistung von 870 Megawatt angeschaltet worden.

Von dpa