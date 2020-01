Lambertz hält Preissteigerungen bei Süßgebäck für möglich

Aachen (dpa) - Steigende Kosten für Kakao und andere Rohstoffe können nach Einschätzung des Gebäckherstellers Lambertz in diesem Jahr zu höheren Preisen bei Lebkuchen, Printen und anderem Süßgebäck führen. Lambertz-Chef Hermann Bühlbecker sagte am Dienstag: «Haupt-Preistreiber sind derzeit vor allem die vielen Spekulanten im Kakaomarkt. Aber etwa auch bei Nüssen, Rosinen, nachhaltigem Palmfett und Eiprodukten sind Preissteigerungen schon eingetreten oder noch zu erwarten.» Er schließe deshalb Preiserhöhungen für Süßgebäck in diesem Jahr nicht aus.

Von dpa