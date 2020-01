Telekom schließt jeden fünften Shop: 800 Stellen betroffen

Bonn (dpa) - Die Deutsche Telekom wird rund jede fünfte ihrer eigenen Filialen schließen und damit rund 800 Stellen einsparen. Das liege am «Online-Boom» und dem veränderten Verhalten von Kunden, erklärte der Bonner Konzern am Dienstag. Insgesamt sollen 99 der 504 eigenen Telekom-Shops bis Ende 2021 geschlossen werden. Daneben gibt es noch Franchise-Filialen und Partner-Shops, die Telekom-Produkte anbieten. So gebe es in vielen Städten mehrere Anlaufstellen, die nicht mehr genügend Zulauf von Kunden hätten, erklärte ein Sprecher. Die Schließungen seien übers gesamte Bundesgebiet verteilt.

Von dpa